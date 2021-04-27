Благовещенск, , 05:05 — REGNUM На всей территории Амурской области с 27 апреля действует особый противопожарный режим (ОПР) — последними его ввели Тында и Тындинский район на севере региона. Об этом сообщает пресс-служба министерства лесного хозяйства области.

Отмечается, что до этого времени ОПР поэтапно был введён в 27 муниципальных образованиях Амурской области.

По данным ведомства на 26 апреля, в области действует шесть природных пожаров, в тушении которых принимают участие 148 человек и 30 единиц техники. 25 апреля лесопожарная группировка области ликвидировала восемь природных пожаров в Зейском, Магдагачинском, Свободненском, Архаринском, Бурейском районах.

Как сообщало ИА REGNUM, сотрудники лесопожарных служб совместно с привлечёнными лицами за последние сутки ликвидировали на территории России 96 лесных пожаров на общей площади 10 117 га.

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