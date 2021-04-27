Анкара, , 05:02 — REGNUM Власти Турции должны ответить на признание президентом США Джо Байденом геноцида армян в Османской империи. С таким призывом выступила турецкая партия Vatan на митинге перед посольством США в Анкаре, 26 апреля сообщили в пресс-службе политической организации.

По мнению демонстрантов, руководство республики должно предпринять ряд мер, в том числе и признать Крым российской территорией. Кроме того, от правительства Турции потребовали взять под полный контроль военные базы Инджирлик и Кюреджик, выслав военных США из страны в течение 15 дней.

Представители партии также призвали власти признать независимость Абхазии и Турецкой республики Северного Кипра и начать дипломатические контакты с РФ, Ираном и Азербайджаном.

Требования к руководству Турции были зачитаны генсеком Vatan Озгюром Бурсалы. Партия провела аналогичный митинг перед генконсульством США в Стамбуле.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля турецкие СМИ объявили о том, что слова Джо Байдена о событиях 1915 года не имеют никакого смысла с точки зрения международного права. Министр иностранных дел Турции МИД Мевлют Чавушоглу отметил, что заявление главы Белого дома основано на популизме и Анкара отвергает его.

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