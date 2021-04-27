Южно-Сахалинск, , 04:59 — REGNUM На Сахалине с 3 по 10 мая в детских садах будет организована работа дежурных групп по уходу и присмотру за детьми, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля в правительстве региона.

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Родители, которым в длинные майские выходные будет необходимо воспользоваться услугами дежурных групп, нужно заранее уведомить об это руководство детсада.

Школьники Сахалина будут отдыхать полностью в период с 1 по 10 мая. Также как и учащиеся учреждений среднего профессионального образования, подведомственных областному министерству образования.

Как сообщало ИА REGNUM, министерству здравоохранения Камчатки поручено обеспечить бесперебойную работу по оказанию плановой медицинской помощи населению в длинные выходные с 1 по 11 мая.