Якутск, , 05:02 — REGNUM В Якутии живут яркие, талантливые, активные и целеустремленные люди, идущие в ногу со временем, вносящие существенный вклад в развитие Дальнего Востока, сказал полпред президента РФ Юрий Трутнев в своём поздравлении жителей региона с 99-летием образования республики, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

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«Регион обладает большим интеллектуальным и технологическим потенциалом, обеспечивает 85% экспорта IT-услуг ДФО. На его территории разработаны и запущены такие уникальные проекты, как автоматическая система обработки обращений граждан на базе искусственного интеллекта, программа для автоматического обнаружения коронавирусной пневмонии, круглогодичный тепличный комплекс на вечномерзлотных грунтах, строится современная высокотехнологичная судоверфь. Быстрыми темпами развивается добывающая промышленность. За последние годы в Якутии стартовало немало новых проектов в этой сфере. Уверен, общими усилиями мы сможем добиться процветания региона, сделать так, чтобы даже в таком суровом климате людям хотелось жить и работать, строить планы, растить детей. Желаю крепкого здоровья, счастья, благополучия и успехов во всех начинаниях!» — сказал Юрий Трутнев.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии 27 апреля отмечают День республики — особую дату в истории региона, когда была образована Якутская автономия.