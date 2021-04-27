Москва, , 05:04 — REGNUM Во вторник, 27 апреля, в Москве будет облачно, небольшой дождь, местами умеренный. Температура воздуха — +7…+9 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В ночь на 28 апреля в Москве облачно с прояснениями, местами небольшие осадки. Температура воздуха — +1…+3 °C.

Ветер западный 5−10 м/с. Атмосферное давление 741 мм рт. ст.

В Подмосковье температура воздуха ожидается в интервале — +4…+9 °C днём и −2…+3 °C ночью.

В среду, 28 апреля, днём в столице ожидается +9…+11 °C. По области +6…+11 °C. Ночью в регионе ожидается −1…+4 °C. Облачно с прояснениями, местами небольшой дождь.

Как сообщало ИА REGNUM, по предварительным данным, в столице России на Пасху ожидается температура воздуха ниже климатической нормы, а также временами будут возможны кратковременные заряды дождей.

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