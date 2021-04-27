Вашингтон, , 04:42 — REGNUM Коллективные иски о нарушении гражданских прав во время инаугурации бывшего президента США Дональда Трампа в январе 2017 года удовлетворил суд в Вашингтоне, пишет 26 апреля газета The Washington Post.

Американский союз защиты гражданских свобод (ACLU), который представлял интересы почти 200 жителей США, настаивал на том, что пострадавшие не имели отношения к бесчинствам, устроенным в центре Вашингтона во время инаугурации. Однако полиция задерживала их наравне с провокаторами, после чего их оставляли без еды, воды и доступа в туалет.

Отмечается, что шестеро истцов получат компенсацию в сумме более $600 тысяч, ещё $1 млн будет выплачен другим гражданам.

«Мы решили вопрос», — сказал Вашингтона Мюриэл Боузер после завершения процесса.

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