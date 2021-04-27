Якутск, , 04:44 — REGNUM В Якутии вакцинация от COVID-19 проводится в 44 медорганизациях, в которых развернуто 244 пункта, также работают 119 мобильных бригад, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в оперативном штабе.

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На утро 27 апреля в республику поступило 114 412 доз вакцины от коронавируса.

Первым компонентом привились уже 105 769 человек, в том числе за сутки — 1109. Вторую вакцинацию получили — 60 287 человек (+1381 за сутки).

Прошли первую вакцинацию — 25 810 лиц, старше 60 лет, вторую — 14 102. Использовано 93,1% от поступившей вакцины.

Как сообщало ИА REGNUM, в Якутии по данным на 27 апреля вирус SARS-CoV-2 обнаружен у 34 196 человек, после лечения выздоровели 33 105 пациентов, скончались — 598 человек.