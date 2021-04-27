Владивосток, , 04:42 — REGNUM В состав сил постоянной готовности Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России вошёл фрегат «Маршал Шапошников», успешно завершивший программу заводских испытаний после ремонта и модернизации. Об этом 27 апреля сообщает пресс-служба Восточного военного округа Минобороны РФ.

«В море корабль подтвердил соответствие манёвренных и скоростных качеств ранее заявленным характеристикам, продемонстрировал надёжную работу систем и механизмов, навигационных и радиотехнических средств», — говорится в сообщении.

Также обновлённый корабль успешно опробовал в полигонах боевой подготовки флота своё ракетное и артиллерийское вооружения, а также средства борьбы с подводными лодками и воздушными целями. Экипажи противолодочных и спасательных вертолётов Ка-27 проверили обновлённый авиационный комплекс корабля, успешно выполнили полёты с палубы фрегата на стопе и на ходу.

Напомним, что в ходе глубокой модернизации фрегат «Маршал Шапошников» был оснащён новейшими ракетными комплексами «Калибр-НК» и «Уран», а также современным артиллерийским и радиоэлектронным вооружением.

Как сообщало ИА REGNUM, две тактические группы кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) ВМФ России провели совместные артиллерийские стрельбы по морским, береговым и воздушным целям в Японском море в рамках контрольной проверки за зимний период обучения.

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