Сеул, , 04:33 — REGNUM В Южной Корее за прошедшие сутки выявили 512 случаев заражения коронавирусом нового типа, сообщает южнокорейский центр по контролю и профилактике заболеваний.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: страхи и надежды третьей волны — все новости»

Из них 477 случаев заражения связаны с распространением инфекции внутри страны, остальные инфицированные прибыли в республику из-за границы. Центр отмечает, что на протяжении двух дней подряд в стране выявляют более 500 инфицированных ежесуточно. Тем не менее ведомство связывает небольшое снижение заболеваемости с уменьшением количества проводимых тестов в выходные дни.

Таким образом, общее количество подтвержденных случаев инфицирования SARS-CoV-2 в Южной Корее достигло 119 898. Также за минувшие сутки в стране скончались три пациента с коронавирусной инфекцией. Всего с начала пандемии в Республике Корея от осложнений COVID-19 умерли 1820 человек.