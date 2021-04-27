Вашингтон, , 04:27 — REGNUM Центр по борьбе с тайным иностранным влиянием создаёт Национальная разведка США, пишет 26 апреля газета Politico со ссылкой на официального представителя ведомства.

По его словам, необходимость создания такого центра возникла «в свете меняющихся угроз и в поддержку нарастающих требований политики и Конгресса» США. Чиновник отметил, что структура будет создана «в максимально сжатые сроки».

В издании напомнили, что для создания спеццентра в США приняли соответствующее законодательство и выделили финансирование. Предполагается, что разведка при помощи новой структуры будет заниматься сбором и анализом поступающих сообщений о действиях других стран, в первую очередь Ирана, Китая, КНДР и России.

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