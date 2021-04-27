Токио, , 04:18 — REGNUM Правительство Японии серьёзно обеспокоено наращиванием военного потенциала Китая и его односторонними действиями в Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях. Это следует из ежегодного доклада дипломатического ведомства ведомства страны «Синяя книга», фрагменты которого 27 апреля цитирует агентство Kyodo.

Также в документе выражается озабоченность ситуацией с правами человека в Гонконге и Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР, а также критикуется китайский закон, который с 1 февраля позволяет береговой охране КНР открывать огонь по иностранным кораблям для защиты национального суверенитета. Официальная публикация полного текста правительственного доклада ожидается в ближайшее время.

Отмечается, что в докладе 2020 года формулировки в отношении Китая были более мягкими. Что в значительной степени было связано с ожидавшимся официальным визитом в Японию председателя КНР Си Цзиньпина, отменённым из-за ситуации с COVID-19.

Как сообщало ИА REGNUM, на юго-западном острове Кюсю с 11 по 17 мая пройдут совместные учения вооружённых сил Японии, США и Франции.

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