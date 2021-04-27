Москва, , 04:12 — REGNUM Около 60% врачей выразили готовность консультировать своих пациентов во внерабочее время. Об этом свидетельствуют результаты соцопроса от медкомпании «Доктор рядом».

Отмечается, что 75% респондентов заявили, что не хотели бы заниматься работой или консультацией во внерабочее время. При этом 59% опрошенных ответили, что идут пациентам навстречу и отвечают на звонки или сообщения. Еще 16% респондентов заявили, что никогда не отвечают пациентам во внерабочее время.

Также 83% врачей заявили, что не хотят давать свой личный телефонный номер пациенту. Из них 73% готовы сделать исключение для тяжело больных или постоянных пациентов, а остальные 27% — не готовы делиться контактами при любых обстоятельствах.

В опросе принимали участие 2 тыс. сотрудников медучреждений по всей России. Исследование проводилось в середине апреля.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 апреля появились данные опроса об отношении жителей России к телемедицине от ИХ «Ромир». Согласно данным исследования, 57% российских граждан опасаются консультироваться с врачами или лечиться онлайн.

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