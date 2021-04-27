Хоторн, США, , 04:09 — REGNUM Человечество на начальном этапе покорения Марса, вероятно, столкнётся гибелью добровольцев, заявил 26 апреля основатель компании SpaceX Илон Маск в эфире телеканала CNN.

«Откровенно говоря, группа людей, вероятно, вначале умрет. Непросто туда добраться», — сказал он.

Маск добавил, что возглавляемая им компания никого не будет заставлять участвовать в покорении красной планеты. Однако, по его словам, рискнуть захотят добровольцы, которых заинтересует «восхитительное приключение».

«Звучит заманчиво. Марс — то самое место. Это реклама Марса», — сказал глава SpaceX.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что компания Маска планирует совершить беспилотный полет на Марс уже в 2024 году, а в 2026 отправить ракету с экипажем. К 2050 году компания надеется создать 1000 ракет.

Читайте ранее в этом сюжете: Стало известно о новых испытаниях ракеты Starship, которая полетит на Марс