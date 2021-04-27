Прага, , 04:01 — REGNUM Чешские власти рассматривают «лишь одну» версию взрывов в деревне Врбетица в 2014 году, которая заключается якобы в нападении российских агентов. Об этом 26 апреля заявил премьер-министр Чехии Андрей Бабиш, передает Ceska Televize.

По словам главы правительства, он согласен с мнением вице-премьера республики Яна Гамачека о том, что за указанными событиями будто бы стоит разведывательное «подразделение 29 155». Бабиш подчеркнул, что власти опираются на информацию, предоставленную генпрокуратурой и контрразведкой Чехии

Он отметил, что первоначально полиция изучала версию о неудачной манипуляции с оружием на складе. Глава правительства добавил, что именно о ней на днях напомнил чешский президент Милош Земан.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля пресс-секретарь президента Чехии Иржи Овчачек написал в Twitter о том, что версия о причастности российских спецслужб ко взрывам в Врбетице в 2014 году должна быть подтверждена «ясными доказательствами».

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