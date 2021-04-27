Москва, , 03:57 — REGNUM Министерство иностранных дел России сообщило о реализации процедур, которые предваряют решение о выходе из Договора по открытому небу (ДОН). Они будут завершены до конца мая, говорится в распространённом 26 апреля заявлении.

«При сохранении статус-кво наши внутригосударственные процедуры, предваряющие российское уведомление о решении выйти из Договора, будут завершены до конца мая», — сообщили в пресс-службе МИД РФ.

Законопроект о денонсации ДОН в ближайшие дни подготовит правительство России, после чего представит документ рассмотрение президенту РФ Владимиру Путину.

Отмечается также, что выход России из договора обусловлен выходом из него США и нежеланием сторон урегулировать возникшие разногласия.

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Договор по открытому небу был разработан при активном участии России и подписан в марте 1992 года в Хельсинки представителями 23 стран — членов ОБСЕ. Соглашение регламентирует открытый сбор информации странами-участницами о военной деятельности друг друга. 22 ноября 2020 года США прекратили свои обязательства в рамках договора, после чего некоторые страны попытались переложить на Россию ответственность за несоблюдение пунктов соглашения.

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