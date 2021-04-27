Симферополь, , 03:55 — REGNUM В арбитраж Крыма поступил банкротный иск, адресованный тепличному хозяйству, ведущему свою историю с 1971 года. Иск кредитора к ООО «Крымтеплица» пока судом к производству не принят, передаёт ИА REGNUM.

Исковое заявление от ООО «Дмитровские овощи» из Подмосковья поступило в суд 26 апреля 2021 года. Детали дела не сообщаются, но в 2019 году между сторонами были как минимум два финансовых спора.

По данным ЕГРЮЛ, компания-ответчик учреждена в июне 2000 года. Ей уставный капитал превышает 6,4 млн рублей. Владельцы — Александр Васильев с долей 65%, ООО «Югагроинвест» и Владимир Васильев. На предприятии работают около 200 человек. В суде на сегодня есть не до конца рассмотренный иск, в котором ООО требует признать незаконным решение налоговой службы о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи «о недостоверности сведений в отношении ООО «Крымтеплица» в части лица, имеющего право без доверенности действовать от имени юридического лица».

На сайте компании «Крымтеплица», адрес которой совпадает с адресом ответчика, уточняется, что она ведет историю с 1971 года и на сегодня включает 24 га остеклененных теплиц, производящих каждый год до 10 тыс. тонн свежих овощей.