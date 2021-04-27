Владивосток, , 03:54 — REGNUM В Приморье поддержали Всероссийский проект «Диалоги с Героями» — школьники, юнармейцы, участники военно-патриотических клубов и объединений, поисковых движений и кадетских корпусов записывают интервью с участниками Великой Отечественной войны и тружениками тыла, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе краевого правительства.

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В проекте уже приняли участие жители Спасского района, которые сделали видеосюжет о Почетном гражданине муниципалитета, полном кавалере Ордена Трудовой Славы Валентине Сергеевой.

«Валентина Максимовна Сергеева — известная доярка, передовик машинного доения, прославилась рекордами по удоям молока: она побеждала в многочисленных соревнованиях профессионального мастерства районного и краевого уровней. Четыре раза ей вручали знак «Ударник пятилетки». За свой труд была удостоена поездки на ВДНХ в Москву. Награждена медалями, многочисленными почетными грамотами и дипломами за высокие достижения в работе», — рассказали активисты.

Как сообщало ИА REGNUM, военные в Новосибирской области проведи мини-парад в честь ветерана Великой Отечественной войны Эльмара Пелло, который отметил свой столетний юбилей.