Пекин, , 03:52 — REGNUM В Китае по состоянию на 25 апреля было введено более 224,9 млн доз вакцины против COVID-19, сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР, сообщает агентство Синьхуа.

Китайский фармацевтический гигант Sinopharm с 24 апреля начал клинические испытания фазы первой и второй фазы своей новой рекомбинантной вакцины против COVID-19.

Разработанная Китайской национальной биотехнологической группой (CNBG), дочерней компанией Sinopharm в области биологии, вакцина 9 апреля получила разрешение на клинические исследования от Национального управления медицинской продукции.

Это третий кандидат на вакцину CNBG от COVID-19, одобренный для испытаний на людях.