Тайбэй, , 03:42 — REGNUM Еще два пилота грузовых рейсов тайваньской авиакомпании China Airlines заболели COVID-19, в результате чего общее число случаев заболевания у перевозчика достигло девяти, сообщает 26 апреля агентство Синьхуа.

Источник их заражения до сих пор остается неясным. Оба недавно подтвержденных случая ранее летали в Соединенные Штаты по заданию в начале этого месяца. Управление по эпидемическому мониторингу острова расширяет тестирование на коронавирус, чтобы охватить контакты инфицированных пилотов и сотрудников авиакомпаний.

По состоянию на 26 апреля, 514 пилотов сдали тесты на коронавирус. У 511 результат был отрицательными, у троих — положительным. Тесты на антитела показали 507 отрицательных результатов.

На сегодняшний день на Тайване зарегистрировано 1104 случая заболевания COVID-19, из которых 12 оказались смертельными.