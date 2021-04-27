Пекин, , 03:38 — REGNUM Согласно отчету, опубликованному 25 апреля, Китай добился полного охвата Интернетом всех начальных и средних школах по всей стране, сообщает агентство Синьхуа.

Доклад о развитии цифрового Китая был опубликован заместителем главы Киберпространстве ной администрации Китая, на четвертом Саммите цифрового Китая в столице провинции Фучжоу городе Фуцзянь на востоке Китая Шэнь Жунхуа.

Согласно отчету, в 2016 году охват Интернетом школ страны составлял около 79,4%. Кроме того, в докладе говорится, что 98,35% школ были оснащены мультимедийными классами.

Онлайн-образование и электронная коммерция помогли стране в борьбе с бедностью, отметил Шэн, добавив, что объем розничных продаж в сельских районах Китая вырос почти в десять раз со 180 млрд юаней ($27,7 млрд) в 2014 году до почти 1,8 трлн юаней в 2020 году.

Общее число пользователей Интернета в Китае достигло 989 миллионов к концу 2020 года, а уровень проникновения Интернета составил 70,4%. Кроме того, в общей сложности в течение 13-й пятилетки (2016−2020) было построено 718 000 базовых станций 5G, говорится в докладе.