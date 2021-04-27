Пекин, 27 апреля, 2021, 03:38 — ИА Регнум. Согласно отчету, опубликованному 25 апреля, Китай добился полного охвата интернетом всех начальных и средних школ по всей стране, сообщает агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Доклад о развитии цифрового Китая был опубликован заместителем главы киберпространственной администрации Китая Шэн Жунхуа на четвертом саммите «Цифровой Китай» в столице провинции Фучжоу городе Фуцзянь на востоке Китая.

Согласно отчету, в 2016 году охват интернетом школ страны составлял около 79,4%. Кроме того, в докладе говорится, что 98,35% школ были оснащены мультимедийными классами.

Онлайн-образование и электронная коммерция помогли стране в борьбе с бедностью, отметил Шэн, добавив, что объем розничных продаж в сельских районах Китая вырос почти в десять раз — со 180 млрд юаней ($27,7 млрд) в 2014 году до почти 1,8 трлн юаней в 2020 году.

Общее число пользователей интернета в Китае достигло 989 миллионов к концу 2020 года, а уровень проникновения интернета составил 70,4%. Кроме того, в общей сложности в течение 13-й пятилетки (2016−2020) было построено 718 000 базовых станций 5G, говорится в докладе.