Бразилиа, , 03:37 — REGNUM Выпуск российской вакцины от коронавируса «Спутник V» одобрило министерство науки Бразилии, сообщили 26 апреля в пресс-службе ведомства.

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Вакцина будет производиться в Бразилии с названием «Гам-КОВИД-ВАК», её применение признано безопасным.

«Национальная техническая комиссия по биобезопасности CTNBio министерства науки, техники и инноваций одобрила коммерческий выпуск вакцины под названием «Гам-КОВИД-ВАК», — говорится в сообщении.

Для одобрения вакцины власти Бразилии сделали запрос в лабораторию União Química о проведении дополнительных испытаний. Кроме того, CTNBio проанализировала сведения о биологической безопасности «Спутника V» и методы получения штаммов аденовируса и карты плазмид, составляющих эту вакцину.

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