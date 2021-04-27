Бразилиа, 27 апреля 2021, 03:37 — REGNUM Выпуск российской вакцины от коронавируса «Спутник V» одобрило министерство науки Бразилии, сообщили 26 апреля в пресс-службе ведомства.
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Вакцина будет производиться в Бразилии с названием «Гам-КОВИД-ВАК», её применение признано безопасным.
«Национальная техническая комиссия по биобезопасности CTNBio министерства науки, техники и инноваций одобрила коммерческий выпуск вакцины под названием «Гам-КОВИД-ВАК», — говорится в сообщении.
Для одобрения вакцины власти Бразилии сделали запрос в лабораторию União Química о проведении дополнительных испытаний. Кроме того, CTNBio проанализировала сведения о биологической безопасности «Спутника V» и методы получения штаммов аденовируса и карты плазмид, составляющих эту вакцину.
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