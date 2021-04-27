Пекин, , 03:34 — REGNUM Китай намерен запустить зонд «Чанъэ-6» для сбора образов в бассейне Южный Полюс — Эйткен на обратной стороне Луны примерно в 2024 году, сообщил китайский космический эксперт, передает агентство Синьхуа.

Главный конструктор третьего этапа китайской программы исследования Луны Ху Хао, сообщил на Китайской космической конференции, проходившей в столице провинции Цзянсу на востоке Китая городе Нанкине, что детальное проектирование миссии продолжается.

Китай отправил зонд «Чанъэ-5» к обратной стороне Луны в 2020 году, успешно доставив домой 1731 грамм образцов лунного грунта. Миссия «Чанъэ-6» как и предшествующая миссия, также будет направлена на автоматический сбор лунных образцов с целью всестороннего анализа и исследований.

Китайское национальное космическое управление пригласило ученых со всего мира принять участие в программе, предложив им привезти для их исследовательских нужд запрошенные полезные грузы с Луны.

Предварительно были достигнуты договоренности по грузам для ученых из Франции, Швеции, Италии, России и Китая. После того, как будет опубликован подробный план миссии «Чанъэ-6», полезная нагрузка будет окончательно определена, добавил Ху.