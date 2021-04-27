Париж, , 03:30 — REGNUM Премьер-министр Франции Жан Кастекс 25 апреля посетил столичный аэропорт Шарль де Голль — на следующий день после вступления в силу обязательного десятидневного карантина для прибывающих из Бразилии, Чили, Аргентины, Южной Африки, Индии и Гвианы. Правительство хочет, чтобы «южноафриканский» и «бразильский» штаммы SARS-CoV-2 не циркулировали на территории Франции. Об этом 25 апреля сообщает Le Parisien.

Жан Кастекс «Мы вступили в битву против штаммов, являющихся угрозой, от которой мы должны защитить себя».

По его словам, «штаммы, особенно южноафриканский и бразильский, нечасто выявляются на территории страны, и даже имеют тенденцию к сокращению в последние недели».

Общественное здравоохранение Франции и Национальный справочный центр вирусов респираторных инфекций в своем последнем анализе, опубликованном 23 апреля, сообщают, что иммунитет, вырабатываемый вследствие вакцинации, не гарантирует защиту от 501Y. V2 и 501Y. V3 (или P1) — «южноафриканского» и «бразильского» штаммов соответственно.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что «никогда не верил в нулевой COVID-19» и что «мы должны жить с вирусом и с соответствующими ограничительным мерами».

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