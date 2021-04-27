Кито, , 03:26 — REGNUM Письма с просьбой о помощи в вакцинации жителей Эквадора против COVID-19 направил избранный президент страны Гильермо Лассо в адрес президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и главы Белого дома Джо Байдена. Об этом 26 апреля сообщается на сайте эквадорского правительства.

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Отмечается, что у Китая попросили ускорить уже согласованные поставки, а также одобрить новые. Население Эквадора составляет около 17 млн человек. Вместе с тем в республику было доставлено около 2 млн доз вакцин от коронавирусной инфекции.

Эквадорские власти заключили соглашения о поставке подобных препараторов с фармкоманиями Pfizer, AstraZeneca и Sinovac. Кроме того, вакцины в Эквадор поставляются и в рамках международного механизма COVAX.

Как сообщало ИА REGNUM, 21 апреля эквадорские власти ввели режим чрезвычайного положения в 16 из 24 провинций страны из-за ситуации с коронавирусом.

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