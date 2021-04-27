Нанкин, Китай, , 03:26 — REGNUM Китай продвигает исследование околоземного астероида и кометы главного пояса с помощью специального космического зонда, сообщает агентство Синьхуа.

Миссия состоит в том, чтобы отправить зонд к астероиду 2016HO3, а затем совершить посадку на него для сбора образцом, сказал член Китайской академии наук Е Пэйцзянь, во время Китайской космической конференции 2021, проходящей в столице провинции Цзянсу городе Нанкине на востоке Китая.

Затем зонд полетит обратно к Земле, чтобы вернуть капсулу с образцами. После этого он продолжит свое путешествие. С помощью гравитации Земли и Марса он, наконец, достигнет главного пояса астероидов и орбиты кометы 311P, сказал Е, добавив, что весь процесс займет около десяти лет.

Астероид 2016HO3 имеет очень тесную связь с Землей. Он имеет диаметр от 40 до 100 метров, отметил эксперт. Вторая цель, комета 311P, является одной из комет в пределах главного пояса астероидов. Диаметр её ядра составляет от 320 до 580 метров, сказал он.