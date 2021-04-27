Москва, , 03:38 — REGNUM На Красной площади в Москве 27 апреля состоится пешая тренировка с участием экипажей боевых машин, которые 9 мая пройдут в составе механизированной колонны военного парада, посвящённого 76-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны РФ.

«Механики-водители и командиры боевых машин пройдут по пути следования механизированной колонны для изучения маршрута», — говорится в сообщении военного ведомства.

Отмечается, что 29 апреля и 4 мая на Красной площади пройдут ночные тренировки пеших парадных расчётов и механизированной колонны. Генеральная репетиция парада состоится 7 мая.

Как сообщало ИА REGNUM, из подмосковного Алабино на временную площадку в Москве была передислоцирована военная техника, которая 9 мая примет участие в военном параде Победы на Красной площади.

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