Москва, , 03:21 — REGNUM Необычное решение вынес арбитраж Москвы. Судья Свирин признал банкротом умершего год назад гражданина — Гелани Товбулатова, который ранее занимал пост вице-президента хоккейного клуба «Спартак». В конкурсную массу должника войдёт имущество Товбулатова, которое должно было достаться наследникам. Решение еще может быть обжаловано, передаёт ИА REGNUM.

Судья решил — «признать умершего гражданина-должника Товбулатова Гелани Аптиевича (01.07.1952 г.р., дата смерти 04.01.2020; ИНН 770 604 825 181) несостоятельным (банкротом)». В деле будет применён особый параграф закона «О несостоятельности (банкротстве)», который действует в случае смерти должника. В этом случае «в конкурсную массу включается имущество, составляющее наследство гражданина».

На реализацию имущества должника отвели полгода. Финансовым управляющим назначили В. Кудешкина — члена ассоциации СРО АУ «Меркурий». Отчёт управляющего суд рассмотрит 15 октября 2021 года.

Банкротное дело было начато в апреле 2020 года, то есть уже после смерти должника. Изначально иск вернули заявителю, но в вышестоящей инстанции он смог отменить вердикт, и по делу вынесли новое решение.

Напомним, 67-летний бизнесмен Гелани Товбулатов умер 4 января 2020 года. Пост вице-президента клуба «Спартак» он занимал в 1993—1999 годы.