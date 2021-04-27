Солнечный, Хабаровский край, , 03:19 — REGNUM В Хабаровском крае пойдёт под суд бывший главный бухгалтер — женщину обвиняют в хищениях, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе прокуратуры региона.

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В ходе следствия установлено, что фигурант уголовного дела, используя своё служебное положение с января 2018 года по сентябрь 2019 года, занимая должность главного бухгалтера в компании, оказывающей услуги в сфере ЖКХ в Солнечном районе края, из корыстных побуждений вместо оплаты обязательств предприятия, налоговых платежей, пользуясь электронным ключом, доверенным ей директором организации, перечислила на личные расчетные счета почти 3 млн рублей.

«Платежи делала без ведома и согласия директора предприятия, перечисляла на свои счета по различным надуманным основаниям: «под отчет», «компенсация отпуска», «аванс» и так далее,» — пояснили в прокуратуре.

Обвиняемой грозит до десяти лет лишение свободы.

Как сообщало ИА REGNUM, в Тюменской области вынесен приговор бухгалтеру по делу о хищении в районном центре культуры и досуга Заводоуковска более 27 млн рублей.