Кито, , 03:10 — REGNUM Правоохранительные органы Эквадора арестовали 176 человек за нарушение комендантского часа, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба правительства республики.

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Сообщается, что 176 граждан Эквадора арестовали в 16 провинциях страны. Теперь, согласно действующему в республике уголовному кодексу, им грозит от одного до трех лет тюремного заключения. В правительстве отметили, что меры в отношении нарушителей являются достаточно жесткими, однако они вправе рассчитывать на помощь адвокатов.

По последним данным, в Эквадоре с начала пандемии выявили 374 775 случаев заражения коронавирусом нового типа. От осложнений COVID-19 в республике умерли 13 198 человек.