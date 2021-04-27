Биробиджан, , 03:10 — REGNUM В Еврейской АО с 23 апреля не выявляют новых случаев заражения коронавирусом. Но за последние дни скончались сразу три человека, у которых инфицирование SARS-CoV-2 лабораторно подтвердилось ранее, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 27 апреля в региональном оперативном штабе.

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За весь период пандемии в области выявили 4468 случаев заражения коронавирусом. Полностью справились с болезнью 4283 человека. С 24 по 27 апреля врачи закрыли всего один больничный лист в связи с выздоровлением пациента. Жертвами COVID-19 в Еврейской АО стали уже 128 человек.

В инфекционных госпиталях проходят лечение 22 пациента — коечный фонд заполнен на 22%. Ещё 35 носителей коронавируса лечатся на дому.

Как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения России Михаил Мурашко на заседании президиума Совета законодателей России при Федеральном собрании РФ заявил, что регионам России необходимо идти по пути нейтрализации распространения коронавирусной инфекции на своей территории. На данный момент к этому близки пять субъектов РФ — какие именно, глава Минздрава уточнять не стал.