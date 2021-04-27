Сакраменто, США, , 03:22 — REGNUM Инициатива по отзыву губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома смогла получить необходимое для запуска процедуры перевыборов число голосов. Об этом свидетельствуют результаты проверки собранных подписей, 26 апреля опубликованные на сайте секретаря штата.

По данным на 26 апреля, были подтверждены 1 642 042 подписи. При этом для отзыва губернатора необходимо собрать лишь 1 495 709 (12% от числа поддержавших Ньюсома на выборах в 2018 году избирателей). Окончательный подсчёт планируется завершить 29 апреля. После этого избирателям даётся ещё 30 дней на отзыв своего голоса. Если и после этого количества подписей будет достаточно для отзыва действующего губернатора — будут назначены новые выборы, которые должны будут состояться до конца текущего года.

Напомни, против губернатора-демократа выступают политики-республиканцы, которые инициировали сбор подписей за его переизбрание вскоре после победы Ньюсома на выборах в ноябре 2018 года. Ещё в марте 2021 года они заявили, что собрали необходимое количество подписей избирателей за его отставку.

Как сообщало ИА REGNUM, губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом основал политический комитет для противодействия попыткам отстранить его от власти.

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