Якутск, , 03:01 — REGNUM Глава Якутии Айсен Николаев в ходе прямой линии 26 апреля рассказал о планах по газификации населённых пунктов республики.

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По словам Николаева, построенный магистральный газопровод «Сила Сибири» даст возможность провести газ в Ленский, Олёкминский, Алданский, Нерюнгринский районы — это западная и южная Якутия.

Глава республики отметил, что в 2020 году закончены работы по проектированию сетей в Олекминске и Чульмане.

«Вложения республики в программу с «Газпромом» — порядка 126 млн рублей на несколько лет. После прохождения экспертиз «Газпром» начнёт работу. Уверен, что это кратно повысит качество жизни десятков тысяч жителей Якутии. При этом республика сама будет дальше газифицировать, вне программы «Газпрома». В следующем году начнётся работа по переводу на сжиженный природный газ котельной в селе Качикатцы. Если все пройдёт нормально, то мы начнём переводить котельные и села, которые находятся недалеко от автомобильных круглогодичных трасс», — сказал Айсен Николаев.

Как сообщало ИА REGNUM, на Ямале поставщики газа в труднодоступные сельские поселения получат налоговые льготы.