Кито, , 02:56 — REGNUM Землетрясение магнитудой 4,0 произошло на территории Эквадора, сообщает эквадорский геофизический институт.

Сообщается, что эпицентр сейсмособытия располагался в провинции Каньяр. Глубина залегания очага подземных толчков составили 8,83 километра. Информации о возможных повреждениях или пострадавших не поступало. Других подробностей произошедшего не сообщалось.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 апреля землетрясение магнитудой 5,8 произошло у берегов Тонга. Сведений о возможных пострадавших или разрушениях не поступало.