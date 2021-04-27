Южно-Сахалинск, , 02:55 — REGNUM Численность населения Сахалина на 1 января 2021 года составила, по подсчетам Сахалинстата, 485,6 тыс. человек. За год число постоянно проживающих в островном регионе сократилось на 2,6 тыс. человек.

Читайте также: Опыт Сахалина, где падает рождаемость, растиражируют

Как пишет ИА «Сахалин и Курилы» со ссылкой на данные ведомства, из всех проживающих в регионе 57,1% — население трудоспособного возраста, 19,9% — младше, а 23% — старше трудоспособного возраста. В городской местности проживают более 400 тыс. человек.

На Сахалине проживают 1053 долгожителя — люди в возрасте 90 лет и старше. 20 человек уже достигли 100-летнего возраста.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минвостокразвития и Арктики Алексей Чекунков, комментируя послание Федеральному Собранию, которое Владимир Путин огласил 21 апреля, отметил, что на Сахалине реализуется один из самых эффективных в стране пакет по стимулированию рождаемости, который будет растиражирован на другие регионы.

Из года в год в островном регионе рождаемость и численность населения снижается. По данным Сахалинстата, с января по ноябрь 2020 года в области появились на свет 5080 детей, в этот же период 2019 года — 5232, 2018 года — 5580, 2017 года — 5809. Падает и численность населения на Сахалине. На 1 января 2020 года в островном регионе проживало 488,3 тыс человек, на 1 января 2019 года — 489,6 тыс. человек, на 1 января 2018 — 490,2 тыс. человек.