Эдинбург, Великобритания, , 02:44 — REGNUM Стоимость нефти марки Brent может резко снизиться к 2050 году до $10 за баррель из-за перехода к «зеленой энергетике», сообщает издание «Известия» со ссылкой на отчет консалтинговой компании Wood Mackenzie.

Аналитики считают, что этот процесс будет связан со стремлением стран к выполнению норм Парижского соглашения по климату. Они полагают, что востребованность углеводородного сырья начнет уменьшаться уже с 2023 года и к 2050 году сокращение спроса составит около 70%.

В связи с этим к 2030 году стоимость нефти марки Brent может составить от $37 до $42 за баррель и цена на нее продолжить падать. По мнению аналитиков, главную угрозу для нефти таит переход на электрифицированные виды транспорта и промышленности.

Некоторые эксперты не согласны с выводами Wood Mackenzie и утверждают, что «зеленая энергетика» не повлияет на нефтяной спрос, поскольку сырью найдут другие способы применения.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля главный аналитик TeleTrade Марк Гойхман заявил, что на снижение котировок нефти в третьей декаде апреля связано влияет рост числа случаев заражения коронавирусом в Азии.

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