Омск, , 02:58 — REGNUM Из Омской области на Дальний Восток для строительства второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМ) 26 апреля выдвинулось железнодорожное соединение Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированное в регионе. Об этом сообщает пресс-служба ЦВО на сайте Минобороны РФ.

«Воинский эшелон, в составе которого более 20 платформ с военной и специальной техникой, вагоны с имуществом, а также пассажирские вагоны, преодолеет маршрут, протяжённостью более пяти тысяч километров от станции погрузки в Омской области до железнодорожной станции Дугда в Амурской области», — говорится в сообщении.

Отмечается, что к месту проведения строительных работ от железнодорожного соединения было направлено 24 единицы спецтехники, включая бульдозеры, самосвалы, экскаваторы и топливозаправщики. В строительстве БАМа будет задействовано около 100 военных специалистов соединения.

Всего военные железнодорожники ЦВО построят больше половины второй ветки БАМ (183 километра из 340). Для этого будет задействовано около 750 военнослужащих округа и более 400 единиц военной и специальной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, cтроительство второй ветки Байкало-Амурской магистрали (БАМа) начнут подразделения Пятой отдельной бригады Железнодорожных войск ВС России.

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