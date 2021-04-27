Пекин, , 02:32 — REGNUM Первый китайский марсоход был назван «Чжужун», объявило Китайское национальное космическое управление (CNSA) в День космонавтики Китая 24 апреля, передает агентство Синьхуа.

Чжужун — это бог огня в древнекитайской мифологии, что перекликается с китайским названием красной планеты «Хосин» (что в переводе с китайского означает «огненная планета»).

Огонь принес тепло и свет предкам человечества, и огонь осветил человеческую цивилизацию. По словам замминистра CNSA У Яньхуа, назвать первый марсоход Китая в честь бога огня означает разжечь пламя планетарных исследований Китая.

Буквально «Чжу» (что в переводе с китайского означает «желание») выражает добрые пожелания человечеству в исследовании вселенной. «Жун» (что в переводе с китайского означает «гармонизация, мир, согласие») отражает видение Китая о мирном использовании космоса и создании сообщества единой судьбы для всего человечества, сказал У.

Это название является еще одним примером научной романтики китайских аэрокосмических сотрудников. Они же дали название таким космическим аппаратам как «Тяньвэнь», «Чанъэ» и «Бэйдоу», в духе китайской традиционной культуры и мифологии, добавил он.