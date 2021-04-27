Пекин, 27 апреля 2021, 02:27 — REGNUM За последние восемь месяцев в Китае было раскрыто более 1360 уголовных дел, связанных с культурными реликвиями, и 2600 подозреваемых были арестованы по всей стране, сообщило Министерство общественной безопасности КНР, передает агентство Синьхуа.
Кампания, совместно начатая министерством и Национальным управлением культурного наследия Китая, с августа прошлого года разоблачила более 280 преступных группировок и восстановила 26 000 культурных реликвий.
Чтобы справиться с тенденцией к увеличению числа таких преступлений, связанных с Интернетом и цифровыми устройствами, министерство обратилось к органам общественной безопасности по всему Китаю с просьбой активизировать борьбу за раскрытие всей преступной цепочки, связанной с культурными реликвиями.
Он также настоятельно призвал повысить осведомленность общественности и усилия, связанные с защитой культурных реликвий, и призвал людей предупреждать о таких преступлениях.