Нью-Дели, , 02:27 — REGNUM Жителям Индии следует носить медицинские маски дома для предотвращения угрозы распространения коронавирусной инфекции, заявил представитель департамента здравоохранения Национального института трансформации Индии Винод Кумар Пол в эфире телеканала NDTV.

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«Пришло время начинать носить маски и в иных случаях, в наших домах», — заявил он.

По словам Пола, ранее требование о ношении масок распространялось только на общественные места, однако это не помогло сдержать рост заболеваемости COVID-19. Теперь эксперт советует носить маски и дома, если человек проживает не один. Таким образом, считает Пол, это поможет не заразить членов семьи или сожителей.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 апреля Индия вновь обновила мировой рекорд по заболеваемости коронавирусной инфекций. В частности, за сутки в республике выявили более 352 тыс. носителей SARS-CoV-2.

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