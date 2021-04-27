Пекин, , 02:25 — REGNUM Китай опубликовал руководство по улучшению городского дренажа для защиты жизни и имущества людей и поддержки здорового экономического и социального развития, сообщает агентство Синьхуа.

В руководстве, представленном Генеральным управлением Госсовета КНР особое внимание уделяется систематическому строительству систем водоотведения и дренажа с целью предотвращения заболачивания, укреплению систем управления чрезвычайными ситуациями в городах и совершенствованию городского планирования.

К 2025 году ни одно место в старых городских районах не будет заболочено, а новые городские районы больше не будут подвергаться риску сильных наводнений, говорится в руководстве.

К 2035 году системы предотвращения дренажа и заболачивания городов будут дополнительно усовершенствованы, чтобы соответствовать требованиям строительства «городов-губок» и устойчивых городов, говорится в руководстве.