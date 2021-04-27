Лхаса, Китай, , 02:22 — REGNUM Тибетский автономный район Китая запустил семь маршрутов «красного туризма», охватывающих исторические места революционного значения, чтобы отпраздновать 70-ю годовщину своего мирного освобождения, сообщает агентство Синьхуа.

Новые туристические маршруты, сочетающие в себе основы патриотического воспитания региона, классические живописные места «красного туризма» и сельские туристические достопримечательности, а также использование уникальных природных и культурных ресурсов Тибета, направлены на обеспечение высококачественного туристического опыта для посетителей, сообщает региональный департамент развития туризма.

Первые туры по таким маршрутам будут запущены в День туризма Китая, который ежегодно отмечается 19 мая.

На фоне оживления сельских районов, содействие комплексному развитию «красного туризма» и сельского туризма окажет поддержку в закреплении достижений в области борьбы с нищетой и предоставит больше платформ для людей, чтобы увеличить их доходы, сказал директор департамента Ван Сунпин.

Данные показали, что в течение 13-й Пятилетки (2016−2020) Тибет принял более 157,6 млн туристов из Китая и из-за рубежа, что принесло почти 212,6 млрд юаней ($32,7 млрд) дохода от туризма.