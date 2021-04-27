Бразилиа, , 02:15 — REGNUM Общее число зарегистрированных в Бразилии фактов заражения коронавирусом SARS-CoV-2 составило 14 369 423, в том числе выявленные за последние сутки — 28 636. Об этом 27 апреля сообщается на сайте бразильского минздрава.

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Кроме того, за 24 часа в стране зафиксировали 1139 летальных исходов от осложнений при COVID-19. Всего в Бразилии по указанной причине скончались 391 936 человек. Еще 12 879 051 пациент излечился от коронавирусной инфекции.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 апреля число летальных исходов при COVID-19 в Бразилии с начала 2021 года превысило количество умерших из-за этого заболевания за весь 2020 год.

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