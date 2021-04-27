Пекин, , 02:15 — REGNUM Министерство образования Китая призвало к обеспечению надлежащего учебного расписания для того, чтобы учащиеся средних школ ежедневно занимались не менее одного часа физическими активностями как во время, так и после уроков, сообщает агентство Синьхуа.

Занятия по физической культуре и занятия физическими упражнениями в школе не должны быть вытеснены в пользу других программ, говорится в циркуляре министерства.

Занятия физкультурой должны быть сосредоточены на обучении учащихся знаниям о здоровье, базовым навыкам физических упражнений и специальным спортивным навыкам и позволять каждому заниматься одним или двумя видами спорта, говорится в циркуляре.

Министерство также поощряет создание молодежных спортивных клубов, в которых учащиеся могли бы использовать свое внеклассное время для занятий футболом, баскетболом и волейболом, а также другими видами спорта.