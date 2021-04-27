Пекин, , 02:10 — REGNUM Китай наказал 9 537 чиновников за нарушение кодекса из восьми пунктов с целью улучшения поведения членов партии и правительства в марте, говорится в заявлении высшего органа страны по борьбе с взяточничеством, передает агентство Синьхуа.

Согласно ежемесячному заявлению Центральной комиссии Коммунистической партии Китая (КПК) по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии, опубликованному на ее официальном сайте, должностные лица были причастны к 6504 случаям преступлений и нарушений.

Среди наказанных должностных лиц 5855 получили дисциплинарные или административные взыскания за бюрократизм, формализм, гедонизме или экстравагантные практики.

В конце 2012 года КПК опубликовала свои правила из восьми пунктов о бережливости для борьбы с нежелательными практиками в работе.