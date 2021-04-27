Пекин, 27 апреля 2021, 02:07 — REGNUM Китай находится на пути к разработке вакцин против новых штаммов коронавируса, заявил главный эпидемиолог Китая Чжун Наньшань, передает агентство Синьхуа
Чжун выступил с речью по видеосвязи на форуме по медицине высокого класса Китайской академии инженерии проходившем в городе Гуанчжоу, столице провинции Гуандун 24 апреля. Он сказал, что новые штаммы вируса стали принципиальным противоречием, которое необходимо устранить путем разработки вакцин для реализации индивидуальной и точной профилактики.
Чжун сказал, что ключ к успеху Китая в точном контроле над эпидемией заключается в предотвращении передачи инфекции от человека к человеку.
Академик и руководитель исследовательской группы, разработавшей рекомбинантную вакцину, требующую только одного укола, Чэнь Вэй сказала, что защита усилится, если еще одна доза их вакцины будет введена с интервалом в шесть месяцев.