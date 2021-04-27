Красноярск, , 03:00 — REGNUM Во вторник, 27 апреля, в Красноярске будет облачно с прояснениями, небольшой дождь, температура воздуха +12…+14 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр РФ.

В 06:00 на Театральной площади было +1 °C.

Ночью с 27 на 28 апреля ожидается до +1…+3 °C, облачно, небольшие осадки.

Скорость южного ветра 6−11 м/с. Давление — 740 мм рт. ст.

В среду, 28 апреля, в Красноярске до +9…+12 °C днём и +5…+7 °C ночью, облачно, временами небольшой дождь.

В четверг, 29 апреля, в Красноярске ожидается до +8…+12 °C днём. Ночью — до +2…+4 °C. Небольшой кратковременный дождь.

По прогнозам Среднесибирского УГМС, 27 апреля на юге Таймырского муниципального района ожидается южный ветер на порывах до 15−20 м/с. В центральных и южных районах Красноярского края местами сохранится гололедица.

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