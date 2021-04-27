Пекин, , 01:58 — REGNUM Пекин обработал почти 200 000 мелких дорожно-транспортных происшествий в Интернете, что составляет более половины от общего числа аварий в среднем за тот же период в предыдущие годы сообщает агентство Синьхуа.

Эти несчастные случаи были обработаны с февраля 2020 года, когда дорожно-транспортные и страховые органы китайской столицы совместно запустили программу дистанционного управления дорожно-транспортными происшествиями.

Программа в платформе WeChat позволяет широкой публике загружать голосовую и видеоинформацию в случаях незначительных аварий, которые служат доказательствами для дорожной полиции и страховых компаний для рассмотрения дел.

Благодаря онлайн-процедуре обработки, водители могут перемещать задействованные транспортные средства с места происшествия в среднем в течение пяти минут, что эффективно облегчает пробки, вызванные авариями.

По данным управления, к программе присоединились семь страховых компаний, а общий охват рынка которых составляет более 90% транспортных средств города. Пекин имеет более 6 млн зарегистрированных автомобилей и является одним из самых загруженных городов Китая.