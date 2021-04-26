Осло, 27 апреля, 2021, 01:52 — ИА Регнум. Первую дозу вакцины от коронавирусной инфекции получила премьер-министр Норвегии Эрна Сульберг, 26 апреля сообщается на сайте ее канцелярии.

Miljøstiftelsen ZERO Эрна Сульберг

Прививку также сделали еще четыре члена норвежского правительства, в том числе глава МИД и министр обороны. Все они вакцинировались препаратом американской компании Moderna.

В сообщении отмечается, что решение Сульберг связано с ее планами провести в ближайшие месяцы множество международных встреч и поездок.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 апреля бывший министр обороны Греции Панос Камменос привился российской вакциной от COVID-19 «Спутник V». Прививку экс-глава ведомства сделал в Сербии.