Мехико, , 02:09 — REGNUM На северо-востоке Мексики в ходе столкновения между двумя вооружёнными группами погибли восемь человек. Об этом 26 апреля сообщает газета El Universal.

На месте перестрелки, произошедшей в минувшие выходные в районе Камарго в штате Тамаулипас, были обнаружены семь сгоревших автомобилей — «монстров», бронированных кустарным способом. Также на месте были обнаружены восемь тел, часть из которых, наименее пострадавших от огня, имела свидетельства принадлежности к организованному преступному сообществу «Картель северо-востока».

К настоящему времени официальные комментарии властей по поводу произошедшего ещё не опубликованы.

Как сообщало ИА REGNUM, преступники в Мексике использовали дроны для сбрасывания бомб на полицию.

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